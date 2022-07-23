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    • Güncel
    • 24.07.2022 06:45
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    • 24.07.2022 06:45
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kavrulacağız | 24-28 Temmuz

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı açıklandı. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise sıcaklıkların çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde biraz daha yükseleceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    Yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            YOZGAT °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 25°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 21°C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 20°C, 35°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 23°C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 26°C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                24-28 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kavrulacağız | 24-28 Temmuz
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