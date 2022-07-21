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    • 21.07.2022 11:37
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    Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... MSB: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Teröristler duman oldu!

    Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    DEMİR YUMRUK TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE İNMEYE DEVAM EDİYOR
    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

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    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Güncel Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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