Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DEMİR YUMRUK TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE İNMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"