Eski vali yardımcısı FETÖ'cü İlhan Uran Fuat Avni ekibinden çıktı! FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

BYLOCK'CU KAYMAKAMLAR

Mülki idare yapılanması kapsamında gözaltı kararı verilen bir diğer kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu ise Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanarak "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" diye konuşmuştu. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasında yer alan şüphelilerden İlhan Uran, Erzincan'ın Refahiye Kaymakamı Sedat Ateş ve Salıpazarı eski İlçe Kaymakamı İskender Çolak'ın 2 telefonunda Bylock tespit edildi.

3'Ü AKTİF GÖREVDE

Soruşturma kapsamında Muğla Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Güneri, Şanlıurfa Valiliği Hukuk Müşaviri Mehmet Fatih Koca, Muş Valiliği Hukuk Müşaviri Mehmet Kocabey, kaymakam Abdullah Kadıoğlu, İçişleri Bakanlığı denetçisi Ahmet Altan, kaymakam Fatih Okumuş, Hamza Özer, Samsun Asarcık kaymakamı Hasan Günaydın, Muş Korkut kaymakamı Hasan Sadebıyık, kaymakam Mehmet Erdem, Muhammet Furkan Sancaktutar, Erzurum Karaçoban kaymakamı Serdar Demirhan, hukuk müşaviri Yıldıray Malgaç, vali yardımcısı Ali Doğan, kaymakam Coşkun Öztürk, Nusaybin kaymakamı Emrullah Temizkan, kaymakam İskender Çolak, İsmail Toprak, Arhavi kaymakamı Kamil Güzel, kaymakam Mehmet Ali Gürbüz, Tunceli Mazgirt kaymakamı Menderes Topçuoğlu, mülkiye başmüfettişi Murteza Balcı, kaymakam Mustafa Serin, Bahçe kaymakamı Salih Kalkan, kaymakam Sedat Ateş, Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş, Ankara Hukuk Müşaviri Yusuf Turhan, kaymakam Zihni Yıldızhan, Kırıkkale Bahışlı kaymakamı Ahmet Altun ve Batman Beşiri kaymakamı Sinan Aşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Ahmet Güneri, Mehmet Fatih Koca ve Mehmet Kocabey'in aktif görevde olduğu tespit edilirken, 12'sinin daha önce açığa alındığı, 17'sinin ise ihraç edildiği belirlendi.