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    • 21.07.2022 13:11
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    PKK'nın para kaynağına darbe! Diyarbakır'da Eren Abluka-23 operasyonu başladı

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

    PKK’nın para kaynağına darbe!

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

    İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit J.Asb.Kd.Çvş.Ümmet UFACIK" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *620* personel *39* operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;

    -5.247 gr. esrar (3.207 gr. toz, 2.040 gr. kubar),
    -407.500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor"

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    Haberler Güncel PKK'nın para kaynağına darbe! Diyarbakır'da Eren Abluka-23 operasyonu başladı
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