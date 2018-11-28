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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 11:28

: 'ı şehit eden kod adlı terörist öldürüldü

... Malazgirt'te 'ı şehit eden kod adlı 'lı terörist ile 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki terörist öldürüldü

Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı 'ı şehit eden kod adlı etkisiz hale getirildi.

BİNBAŞIYI ŞEHİT EDE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, / terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi.

300 BİN TL ÖDÜLLE GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.

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