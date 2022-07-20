CHP'nin Mersin'de kuruttuğu ağaç olayında yeni gelişme! Belediye çalışanı itiraf etti

Sabah'ın haberine göre ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçek'in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü.

Şüpheli Çakır ise Soyak'ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.

Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.