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    • 20.07.2022 13:20
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    CHP'nin Mersin'de kuruttuğu ağaç olayında yeni gelişme! Belediye çalışanı itiraf etti

    CHP'nin kestiği 'çevreci' pozları bir kez daha patladı. Mersin Yenişehir'deki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık ağaç CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından zehirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüpheliden belediye çalışanı Yusuf Soyak, savcılık ifadesinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek’ten aldıkları talimatla Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ile birlikte olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İşte detaylar...

    Belediye çalışanı itiraf etti!

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin giriştiği 'çevrecilik' pozları Mersin'de yaşanan ağaç katliamıyla bir kez daha açığa çıktı.

    AĞAÇA ZEHİR ENJEKTE ETTİLER
    Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu.

    Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

    ARACIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KİRALANDIĞI BELİRLENDİ
    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi.

    BELEDİYE ÇALIŞANININ İFADESİ: TALİMATI SALİM SERDAR GÖKÇEK VERDİ
    Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.

    SERBEST BIRAKILDILAR
    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sabah'ın haberine göre ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçek'in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü.

        Şüpheli Çakır ise Soyak'ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.

        Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

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