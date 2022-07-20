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    Başkan Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

    Başkan Erdoğan, cenaze törenine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

    "ÇOK BÖREĞİNİ YEDİK HAKKINI HELAL ETSİN"
    Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Rabbim taksiratlarını affetsin mekanı cennet olsun. Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. O da bize hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

    BAŞAKŞEHİR VEFAT HABERİNİ DUYURMUŞTU
    Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulüp Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhume Gümüşdağ'ın cenazesi 20 Temmuz Çarşamba günü, öğlen namazına müteakip Fatih Cami'sinde kılınacak namazın ardından defnedilecektir. Merhume Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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