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    • Güncel
    • 04.07.2022 19:07
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    • 04.07.2022 19:18
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    HDP kongresinde PKK elebaşı Öcalan sloganları atılmıştı! CHP skandal kongreyi kınayamadı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin 5. Olağan Kongresi yine örgütün gösteri toplantısına dönüşmüştü. Hakkındaki kapatma davasında "terörle ilişkimiz yok" savunması yapan HDP'nin kongresinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, posteri de açılmaya çalışılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak söz konusu skandalı kınayamayıp suni bir cevap verdi.

    CHP skandal kongreyi kınayamadı

    Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi.

    Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.

    TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ
    Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

    CHP BİLDİĞİMİZ GİBİ

    Gelişmelere ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortaklarını kınamadı.

    Öztrak, "HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir?" sorusuna, "Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda Başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir." diyerek yanıt verdi.

    4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
    HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

    BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

    KAPATMA DAVASINDA "TERÖRLE İLİŞKİMİZ YOK" SAVUNMASI
    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim ettiği 220 sayfalık savunmasında 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt vererek "terörle ilişkimiz yok" savunması yapmıştı.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor.

        Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

        Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

        Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

        HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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