HDP kongresinde PKK elebaşı Öcalan sloganları atılmıştı! CHP skandal kongreyi kınayamadı

Kandil'deki terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara'da 5. Olağan Kongresini topladı. HDP'nin kongresinde yine bilindik manzaralar sahnelendi.
Adeta terör örgütü PKK'nın şov alanına dönüşen kongrede, halay çeken bir grup kişi terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları attı.
TERÖRİST ELEBAŞININ POSTERİ AÇILMAK İSTENDİ
Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
CHP BİLDİĞİMİZ GİBİ
Gelişmelere ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortaklarını kınamadı.
Öztrak, "HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir?" sorusuna, "Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda Başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir." diyerek yanıt verdi.
4 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
KAPATMA DAVASINDA "TERÖRLE İLİŞKİMİZ YOK" SAVUNMASI
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim ettiği 220 sayfalık savunmasında 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt vererek "terörle ilişkimiz yok" savunması yapmıştı.