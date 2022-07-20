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    • 20.07.2022 21:19
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    Bursa'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı

    Mudanya ilçesindeki hayvan çiftliğinde, tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yangında çok sayıda kanatlı ve küçükbaş hayvan öldü.

    kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı

    Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangın aneden oldu.

    Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler çiftliğin bitişiğindeki samanlığa sıçradı.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    İçerideki hayvanları dışarı çıkaran çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    8 itfaiye aracı, 2 tanker ve 14 kişilik itfaiye personeliyle müdaha edilen yangına Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de destek verdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangın, 1 saat içerisinde çevredeki zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.

    Yangında, çok sayıda küçükbaş ve kanatlı hayvanın öldüğü öğrenildi. Çiftlikte de büyük tahribata yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Güncel Bursa'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı
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