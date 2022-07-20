Bursa'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı

8 itfaiye aracı, 2 tanker ve 14 kişilik itfaiye personeliyle müdaha edilen yangına Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de destek verdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, 1 saat içerisinde çevredeki zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında, çok sayıda küçükbaş ve kanatlı hayvanın öldüğü öğrenildi. Çiftlikte de büyük tahribata yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.