Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir mektup gönderdiği belirtildi.
Ada'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen, Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
İşte o mektuptan satır başları;
Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,
Ada'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen, Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekâtımızın 48. yıldönümü münasebetiyle Milletim ve şahsım adına Zat-ı Devletleri'ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir.
ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM VURGUSU
Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır. Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.
Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde işbirliği yapılmasına yönelik olarak Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir.
Şüphesiz ki, bu önerilerin hayata geçirilmesi; ayrıca, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır.