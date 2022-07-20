Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup





ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM VURGUSU

Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır. Bu anlayışla, Zat-ı Devletlerince geçtiğimiz yıl Cenevre'de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada'da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini müzakere etmesine yönelik çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Türkiye, Ada'daki iki taraf arasında, her iki halkın yararına olacak şekilde işbirliği yapılmasına yönelik olarak Zat-ı Devletlerince yapılan önerileri de aynı anlayışla desteklemektedir.

Şüphesiz ki, bu önerilerin hayata geçirilmesi; ayrıca, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması sadece Kıbrıs'a değil, Doğu Akdeniz bölgesinin barış, refah ve istikrarına da önemli katkılar sağlayacaktır.