Rusya'ya SİHA satışı olacak mı? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar CNN International'e açıkladı

Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley'in sunduğu First Move programına konuk oldu.

Savaşı şekillendirmede BAYKAR tarafından üretilen silahlı İHA'ların 'hayati bir rol' oynadığına dikkat çekilen programda sahadaki Ukraynalı askerlerin bu İHA'ları 'direnişin sembolü' olarak gördüğü belirtildi ve Ukraynalı askerlerin Bayraktar için yazdığı şarkının klibinden görüntülere yer verildi.

'DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Haluk Bayraktar Ukrayna'daki büyük direnişin sembollerinden biri haline gelmekten gurur duyduklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere Ukraynalılar sivil altyapılarına, kültürlerine yapılan çok ağır ve orantısız bir saldırı altındalar. Biz Bayraktar olarak insansız teknolojilerin geliştiricisi ve üreticisiyiz. Bayraktar TB2 bir sembol haline geldi ve biz bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu bağlamda bağış kampanyalarına katılarak insansız hava aracı teknolojimiz olan Bayraktar TB2 SİHA'ları ücretsiz olarak verdik." açıklamasında bulundu.

Ukrayna halkı geçtiğimiz aylarda daha fazla SİHA almak için bağış kampanyası başlatmış, düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayan Baykar ise yaptığı açıklamayla, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya ücretsiz hibe edileceğini duyurmuştu.