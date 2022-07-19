Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde saldırı hazırlığında bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.



İşte o açıklama;



Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nBs6XzsAKh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2022