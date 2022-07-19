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    • 19.07.2022 18:30
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    Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde saldırı hazırlığında bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.


    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama;

    Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.




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