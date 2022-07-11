İngilizler hayran kaldı Selçuk Bayraktar TB2'yi anlattı: Kimse Türkiye'nin başaracağına inanmamıştı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta kuralları baştan yazan Türkiye yapımı drone'lar İngiliz basınında bir kez daha manşet oldu. Kiev'e Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını kazandıran Bayraktar TB2 insansız hava aracı, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu…
The Telegraph'da yayınlanan makalenin başlığında 'Kebap? Evet. Uçak? Hayır' yazıyor. Bu cümle yıllardır dünyada yanlış şekilde tanıtılan ülkemizin teknolojik anlamda geldiği noktayı anlatmak için yapılmış bir ironi elbette.
Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva "İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar." diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkjiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor ve Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi yapıyor.
Baykar'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.
*Baykar'ın son üretimi, yeni nesil insansız hava aracı Kızılelma
2007 YILINDA TEKNOLOJİDEN SORUMLU BAŞKAN OLDU
Üniversiteden mühendislik derecesiyle mezun olan ve MIT'de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.
Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyerek başlıyor anlatmaya.
Şirketinin artan popülaritesinin farkında olan Bayraktar, Telegraph'a, bir insansız hava aracı için daha fazla kaynak sağlama girişiminin bir parçası olarak kuzeybatı Ukrayna'da kiraz satan bir çocuğun videosunu gösteriyor.