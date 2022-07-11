İngilizler hayran kaldı Selçuk Bayraktar TB2'yi anlattı: Kimse Türkiye'nin başaracağına inanmamıştı



*Bayraktar Akıncı

UKRAYNA İHA VE SİHA ALMAYA DEVAM EDECEK

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 50 TB2 aldığını ve yakın gelecekte "birkaç düzine daha" teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Her yıl üretilen 200 TB2'nin yaklaşık dörtte birinin gelecek yıl Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.

12 metrelik kanat açıklığına sahip Bayraktar TB2 drone, dört lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor ve Rusya'nın Kiev'deki ilerlemesini durdurduğu ve başkente doğru ilerleyen tankları ve zırhlı araçları yıktığı için savaşta bir 'oyun değiştirici' olarak kabul görüyor.



*Baykar'ın fabrikasında sayısız genç ve yetenekli mühendis çalışıyor

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ ÇOK KRİTİK KAZANIMLAR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLADI

TB2, savaşın başladığı ilk günlerden beri Rus tanklarını, zırhlı askeri araçları, kritik noktadaki roketatarları yok etti. Özellikle gündemden günlerce düşmeyen yılan Adası mücadelesinde de TB2'lerin rolü büyüktü.

Bir Bayraktar TB2 drone'u, devriye görevindeki bir Rus savaş gemisini vurarak batmasına sebep oldu. Batan gemi, dünyada bir drone tarafından batırılan ilk savaş gemisi olarak tarihe geçti.

ŞARKILARA KONU OLDU, AİLELER ÇOCUKLARINA BAYRAKTAR İSMİNİ KOYDU

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna ekibini temsil eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, birkaç ay önce CNN Türk'e verdiği özel röportajda Ukraynalıların çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyduğunu söylemişti.

Savaşın hemen başlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaşmıştı. Bayraktar için yazılan şarkı YouTube'da milyonlarca kez izlendi ve Ukraynalıların da büyük beğenisi toplayarak geniş kitlelerce benimsendi.