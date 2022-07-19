FETÖ imamı Özgür Kaya'dan canlı yayında 15 Temmuz itirafı: En tepedekini indirecek biri var mı?

Türkiye'nin gündeminde FETÖ'cülerin propaganda yayınları var. Yurt dışındaki firari fetöcüler YouTube'u sık sık kullanarak manipülasyonlarına devam ediyorlar.

Buna karşın itirafçı olan eski FETÖ'cüler de yaptıkları yayınlarla yurt dışından 'tuzu kuru' yayın yapan eski arkadaşlarına tepki gösteriyor. İtirafçı Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak'ın yaptıkları son YouTube canlı yayını dikkat çekti.

Özgür Kaya yayında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Kaya, o gece kendisini arayan 'İstanbul sorumlusunun' kendisinden 'kurumun en tepesindeki şahsı indirecek' bir askeri öğrenci istediğini anlattı.

"MAHREM BİRİMLERİN KULLANDIĞI UYGULAMA ÜZERİNDEN ARADI"

Kaya'nın o anlatımı şu şekilde: "15 Temmuz akşamı ben de kendime göre bir gaybubet ortamındaydım. O akşam bizim sizden başka şekilde duyduğum şey şu şekilde. Biliyorsunuz herkesin takip ettiği yapılar var.

O akşam bizim en başımızdaki ağabeyimiz, Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı online uygulama üzerinden aradı.

"ASKERLERE YOL VERİN, BU İŞİN İÇİNDE BİZ VARIZ"

Arkadaşlarımızın askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini… Askere yol verilmesi ifadesi olayı özetliyor benim için. Bir hadisenin içine girildiğini, 'Bu işin içinde biz varız' fikrini bende oluşturdu.

"EN TEPEDEKİ ŞAHSI İNDİREBİLECEK BİR ÖĞRENCİ ARKADAŞIMIZ VAR MI?"

Hemen sonrasında söylediği ifadeyi ben uzun süre kendime itiraf edemedim. Sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, söyleyemedim. Çünkü bu çok zor gerçekten. O akşam bana söylediği şey 'sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en yüksek en tepedeki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı' diye bana soruldu.

"GERÇEKTEN KANIM BEYNİMDE DONDU"

Yani şimdi indirmekten kastımız koltuktan indirmek değil. Çok Türkçe bilmeye de gerek yok. Gerçekten kanım beynimde dondu. Bırakın darbe kalkışmasını, cemaatin bunun ile adının alınmasını o gece böyle bir şey de söylenince benim nevrim de döndü.

"O KADAR KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ÇARK ETTİ Kİ..."

Olay biraz da ileri saatlere gidince bu adam 3 maymun mu dersiniz artık adamın maymunluğunun şeyi de yok... O kadar kısa bir süre içerisinde çark etti ki hiçbir şeyden haberim yok yazdı.

Aynı şekilde bir iki gün içinde bu şey devam etti. Yani bi hiçbir şekilde böyle bir şeyin içerisinde değiliz, bulunmadık ben böyle bir şey bilmiyorum gibi şeyler söyledi."