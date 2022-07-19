Dedikodu infazı

İstanbul'da yaşayan Fadime Öcal (38), bir süre önce eşinden boşanınca, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki baba evine döndü. Antalya'da yaşayan ve bayram nedeniyle ailesini ziyarete gelen kardeşi Gökhan Öcal (34), mahallede ablası ile ilgili dedikodular öldüğunu duydu. bunun üzerine önceki gün ablasına, "Hakkında dedikodular var" diyerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkaran Gökhan Öcal, ablasına kurşun yağdırdı. Fadime Öcal olay yerinde ölürken, zanlı kardeşi gözaltına alındı. Fadime Öcal ise otopsinin ardından Hamidiye mezarlığında toprağa verildi.

Zahide VURAL