Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı: Süreci dondururuz

YPG/PKK ve FETÖ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütünün mensuplarına kapılarını açan ve sığınma hakkı veren İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmek için yapmadıklarını bırakmadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından büyük korkuya kapılan iki ülke hızla NATO'ya başvurdu.

Mayıs başında gerçekleştirilen başvurunun ardından Başkan Erdoğan, terör destekçisi iki ülke için açık konuşarak, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz." dedi.

MADRİD'DE DİPLOMATİK ZAFER

İlerleyen süreçte Türkiye'yi ikna için heyet gönderen ve uluslararası alanda diğer NATO üyelerini devreye sokmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'nın çabaları sonuçsuz kaldı.