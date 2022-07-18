Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı: Süreci dondururuz

YPG/PKK ve FETÖ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütünün mensuplarına kapılarını açan ve sığınma hakkı veren İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmek için yapmadıklarını bırakmadı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından büyük korkuya kapılan iki ülke hızla NATO'ya başvurdu.
Mayıs başında gerçekleştirilen başvurunun ardından Başkan Erdoğan, terör destekçisi iki ülke için açık konuşarak, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz." dedi.
MADRİD'DE DİPLOMATİK ZAFER
İlerleyen süreçte Türkiye'yi ikna için heyet gönderen ve uluslararası alanda diğer NATO üyelerini devreye sokmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'nın çabaları sonuçsuz kaldı.
Kendi ilkelerini masaya yansıtan ve asla taviz vermeyen Türkiye'nin sağlam duruşu Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde meyvelerini verdi.
ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANDI
İadesi talep edilen teröristlerin Türkiye'ye gönderilmesi, İsveç ve Finlandiya'da terör karşıtı yasaların hayata geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik ambargoların kaldırılmasını içeren muhtıra üçlü ülke tarafından imzalandı.
Dünya çapında ses getiren diplomatik zafer NATO Zirvesi'nin en önemli konusu oldu.
MUHALEFETİN 'SOMUT ADIM' YALANINA NET CEVAP
Dünyanın takdirle karşıladığı zafer, muhalefetini 'tatmin' etmedi. 'Somut adım' yalanına sarılan muhalefete Başkan Erdoğan, gerekli adımlar atılmazsa onay verilmez diyerek gerekli cevabı verdi. Ancak İsveç ve Finlandiya atılan imzalara karşın süreci 'sündürmeye' ve 'uzatmaya' çalıştı.