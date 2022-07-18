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    • 18.07.2022 18:58
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    Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı: Süreci dondururuz

    Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için imzalanan üçlü muhtıranın şartlarını tekrarlayarak gerekli adımların atılmaması durumunda üyelik sürecinin dondurulacağı hatırlatmasında bulundu.

    İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı: Süreci dondururuz

    YPG/PKK ve FETÖ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütünün mensuplarına kapılarını açan ve sığınma hakkı veren İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmek için yapmadıklarını bırakmadı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından büyük korkuya kapılan iki ülke hızla NATO'ya başvurdu.

    Mayıs başında gerçekleştirilen başvurunun ardından Başkan Erdoğan, terör destekçisi iki ülke için açık konuşarak, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz." dedi.

    MADRİD'DE DİPLOMATİK ZAFER
    İlerleyen süreçte Türkiye'yi ikna için heyet gönderen ve uluslararası alanda diğer NATO üyelerini devreye sokmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'nın çabaları sonuçsuz kaldı.

    Kendi ilkelerini masaya yansıtan ve asla taviz vermeyen Türkiye'nin sağlam duruşu Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde meyvelerini verdi.

    ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANDI
    İadesi talep edilen teröristlerin Türkiye'ye gönderilmesi, İsveç ve Finlandiya'da terör karşıtı yasaların hayata geçirilmesi ve Türkiye'ye yönelik ambargoların kaldırılmasını içeren muhtıra üçlü ülke tarafından imzalandı.

    Dünya çapında ses getiren diplomatik zafer NATO Zirvesi'nin en önemli konusu oldu.

    MUHALEFETİN 'SOMUT ADIM' YALANINA NET CEVAP

    Dünyanın takdirle karşıladığı zafer, muhalefetini 'tatmin' etmedi. 'Somut adım' yalanına sarılan muhalefete Başkan Erdoğan, gerekli adımlar atılmazsa onay verilmez diyerek gerekli cevabı verdi. Ancak İsveç ve Finlandiya atılan imzalara karşın süreci 'sündürmeye' ve 'uzatmaya' çalıştı.

        İsveç Yargıtayı FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Yılmaz Aytan'ın iade talebini reddetti. Süreç içerisinde Finlandiya'dan da, beklenen adımlar gelmezken, konuya dair son noktayı yine Başkan Erdoğan koydu.

        SÜRECİ DONDURACAĞIMIZI HATIRLATMAK İSTİYORUM
        Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için, kesin ifadeler kullandu.

        NATO'nun genişleme politikasının Türkiye'nin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
        İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

        Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

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