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    • 18.07.2022 10:37
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    Eren Abluka'dan acı haber! Şehidimiz var

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit oldunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehidimiz var!

    İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 03.30 sıralarında Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir jandarma personelinin şehit olduğu, bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

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