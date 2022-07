Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu açıklandı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti.

HEDEF TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı."