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    • Güncel
    • 14.07.2022 16:24
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    • 14.07.2022 16:25
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Gri terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir"

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi
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