İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i gri listede 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir"