CHP'li belediyenin yapamadığını mahalle muhtarı yaptı! Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle su

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.