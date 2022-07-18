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    • 19.07.2022 06:33
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    CHP'li belediyenin yapamadığını mahalle muhtarı yaptı! Bodrum'da su kesintisi yaşanan mahalleye tankerle su

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, birkaç gündür su kesintisinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'ne muhtar, tankerle su dağıttı. Tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li belediyenin yapamadığını muhtar yaptı!

    Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

    VATANDAŞLAR KUYRUK OLUŞTURDU
    Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünlü, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

    Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi.

        SUSUZLUKLA MÜCADE EDİYORUZ
        Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.

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