CHP'li belediye vatandaşa kabusu yaşatıyor! Halk 10 gündür susuz kalmış durumda

Muğla'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yakaköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MUSKİ) yapılan açıklamada ise "Yakaköy Mahallesi'nde artan nüfusla beraber mevcut depoyu besleyen su kuyularının yetersiz gelmesi ve mevcut şebeke hatlarının kullanım debisini karşılamaması nedeniyle gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Bölgedeki kullanım debisini karşılayacak 9 bin metre hattın değiştirildiği ve Güvercinlik İçme Suyu arıtma tesisinden iletilen hat ile bölgedeki su deposunun beslenmesine başlanarak sorun giderilmiştir" denildi.
İlçenin 2 bin 775 nüfuslu Yakaköy Mahallesi'nin üst kesimlerindeki yaklaşık 100 hanenin bulunduğu bölgede 10 gündür su kesintileri yaşanıyor. Çamaşır, bulaşık, temizlik gibi gündelik ihtiyaçlarını bölgedeki su kuyusundan ya da tankerlerle su alarak karşılamaya çalışan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.