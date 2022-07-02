CHP'li belediye vatandaşa kabusu yaşatıyor! Halk 10 gündür susuz kalmış durumda

Bodrum'un yerlisi olduğunu belirten Tayfun Işık da "Mahallemizin deposu 200 ton kapasiteli. Yetkililerle konuştuğumuzda şehir şebekesinden depoya su bastıklarını söylüyorlar. Su tüketiminin çok olması ve yukarı kesimlere su çıkmaması nedeniyle yerleşim aşağılara kaydı. Kot farkı olduğundan üst kesimlere su çıkmıyor. Sorunumuz aslında 1 senedir devam ediyor. 5 aydır tankerler mahallemize su getiriyor. O tankerlerin yaktığı yakıtla buraya bir depo daha yapılır, sorun çözülürdü. Sorunumuzu çözmek için her yere müracaat ediyoruz" dedi.