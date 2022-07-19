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    • 19.07.2022 06:59
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    • 19.07.2022 07:17
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    İki FETÖ’cü Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı tutuklanan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun kaçırdığı ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Firari FETÖ üyesi savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurt dışına kaçışını FETÖ’den tutuklanan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun sağladığı ortaya çıktı.

    Öz ve Kara’nın ihanet kaçışı!

    Rize'nin Ardeşen ilçesi kaymakamı olarak görev yaptığı sırada FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu'yla ilgili iddianamedeki şok bilgilere ulaşıldı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Alibeyoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Alibeyoğlu'nun kaymakamlığı döneminde devletin kendisine tahsis ettiği araçla, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı kaçırdığı belirtildi.

    KARARDAN 12 SAAT ÖNCE
    'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski kumpas savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı tespit edildi.

        MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI
        Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Öz ve Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan 2 gün sonra, dönemin Posof Kaymakamı olan Alibeyoğlu'nun makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.

        'PAÇOZ' DEDİ
        Eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanmıştı. Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin dinle imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" şeklinde konuşmuştu.

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        Haberler Güncel İki FETÖ’cü Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı tutuklanan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun kaçırdığı ortaya çıktı
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