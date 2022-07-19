İki FETÖ’cü Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı tutuklanan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun kaçırdığı ortaya çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesi kaymakamı olarak görev yaptığı sırada FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu'yla ilgili iddianamedeki şok bilgilere ulaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Alibeyoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Alibeyoğlu'nun kaymakamlığı döneminde devletin kendisine tahsis ettiği araçla, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı kaçırdığı belirtildi.
KARARDAN 12 SAAT ÖNCE
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski kumpas savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı tespit edildi.