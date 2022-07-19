İki FETÖ’cü Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı tutuklanan Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’nun kaçırdığı ortaya çıktı

MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Öz ve Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan 2 gün sonra, dönemin Posof Kaymakamı olan Alibeyoğlu'nun makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.