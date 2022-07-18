CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler





VALİLİK DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur." açıklamasında bulundu.