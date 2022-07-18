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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 19.07.2022 01:57
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    • 19.07.2022 01:57
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    CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler

    Yalan, kara propaganda ve manipülasyonda başı çeken Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Halk TV, İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın üzerinden alçak bir algı operasyonuna soyundu. Yangına 1,5 saat müdahale edilmediğine yönelik mesnetsiz bir iddia ortaya atan kanalın toplumu yanlış yönlendirme girişimi büyük tepkiyle karşılandı.

    CHP yandaşı Halk TV’den alçak algı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı.

    Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı.



    VALİLİK DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
    Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur." açıklamasında bulundu.



    EKİPLER YANGINLA MÜCADELE EDERKEN HALK TV'DEN 'MÜDAHALE YOK' YALANI
    Sahada ekiplerin canhıraş mücadelesini görmezden gelen CHP yandaşı Halk TV, yangına 1,5 saat olmasına rağmen müdahale edilmediğini öne sürdü.

    Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ı canlı yayında konuk eden kanalın yayını sırasında, arkada Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları net şekilde görüldü.



        "ORMAN, BELEDİYE HERKES BURADA"
        Kanalın haber KJ'sinde yer alan "1,5 saat oldu, henüz müdahale yok" ifadeleri, Oran'ın "Orman, belediye herkes burada" sözleri sonrasında değiştirildi.

        Halk TV'nin haberi yayımladığı saatten çok kısa bir süre sonra Vali Köşger, yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
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