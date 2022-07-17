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    • 17.07.2022 15:19
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    Pençe-Kilit'ten acı haber: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Kilit’ten acı haber!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz."

    MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
    Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

        Pençe-Kilit Harekatı'nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) naaşı memleketi Erzurum'a getirildi. Şehit Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene protokol mensupları, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, törenin ardından Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi, yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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