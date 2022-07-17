15 Temmuz destanına ağır küfürler eden şüpheli emniyette böyle kıvırdı: Sayfam hacklendi!



BAKAN SOYLU TWEET ATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir polisi tarafından gözaltına alınan Ş.Y. ile ilgili Twitter hesabından tweet attı. Bakan Soylu tweetinde, Ş.Y.'nin yaptığı paylaşımı da ekleyerek '15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı' diye duyurdu.



ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.