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    • Güncel
    • 17.07.2022 15:41
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    • 17.07.2022 15:48
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    15 Temmuz destanına ağır küfürler eden şüpheli emniyette böyle kıvırdı: Sayfam hacklendi!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun attığı tweette ’15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı’ diye bahsettiği şüpheli Ş.Y.’nin ifadesi ortaya çıktı. 'Kuzenim yazmış' yalanı yerine farklı bir savunma yapan şüpheli Ş.Y., "Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım." dedi.

    Şeref yoksunu emniyette kıvırdı!

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı.


    İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Ş.Y. isimli şüphelinin 'Darbe senaryonuzu da destanınızı da s…m. Şerefsiz köpekler' diye hakaret içerikli paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.

    Ş.Y. Facebook sayfasından yaptığı paylaşımın üzerine de 'kızgın hissediyor' şeklinde duygularını da eklemeyi unutmadı. İzmir polisi 57 yaşındaki emekli Ş.Y.'nin Buca'da kahvehane işlettiği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ş.Y. ekipler tarafından adresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


        BAKAN SOYLU TWEET ATTI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir polisi tarafından gözaltına alınan Ş.Y. ile ilgili Twitter hesabından tweet attı. Bakan Soylu tweetinde, Ş.Y.'nin yaptığı paylaşımı da ekleyerek '15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı' diye duyurdu.


        ŞÜPHELİNİN İFADESİNE ULAŞTI
        İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİR
        Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelinin hakkında dava açılması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceği bildirildi.

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        Haberler Güncel 15 Temmuz destanına ağır küfürler eden şüpheli emniyette böyle kıvırdı: Sayfam hacklendi!
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