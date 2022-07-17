15 Temmuz destanına ağır küfürler eden şüpheli emniyette böyle kıvırdı: Sayfam hacklendi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Ş.Y. isimli şüphelinin 'Darbe senaryonuzu da destanınızı da s…m. Şerefsiz köpekler' diye hakaret içerikli paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.
Ş.Y. Facebook sayfasından yaptığı paylaşımın üzerine de 'kızgın hissediyor' şeklinde duygularını da eklemeyi unutmadı. İzmir polisi 57 yaşındaki emekli Ş.Y.'nin Buca'da kahvehane işlettiği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ş.Y. ekipler tarafından adresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.