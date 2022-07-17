Kapıkule'de 'gurbetçi' rekoru: 35 bin 887 yolcu geçiş yaptı

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatili dönemi ile birlikte Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye gelmeye başladı. Gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

REKOR ARAÇ VE YOLCU GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Gurbetçiler, Türkiye tarafında sıkıntı yaşamadıklarını ancak Bulgaristan ile Sırbistan'daki geçişlerin sorunlu olduğunu dile getirdi.

Edirne Valiliği de son 24 saatte Kapıkule'de rekor araç ve yolcu girişi yaşandığını açıkladı. Buna göre, 16 Temmuz 2022'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 8 bin 358 araç geçti ve 35 bin 887 yolcu giriş işlemi yaptırdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yoğunluğu azaltmak için hem peron hem de personel sayısını arttırdı.