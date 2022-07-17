Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.