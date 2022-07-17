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    • 17.07.2022 15:57
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    Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sezal'ın cenazesinin, yarın Abdülhamithan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan, 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından 76 yaşındaki Sezal'ı evinde ziyaret etmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eski vekil Ali Sezal hayatını kaybetti

    Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

    1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.

    Evli ve 4 çocuk sahibi olan Sezal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babasıdır.

    Sezal'ın cenazesinin, yarın Abdülhamithan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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        Haberler Güncel Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti
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