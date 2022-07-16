Datça'daki yangında belediyeden skandal olay! Engelli çalışanı zorla alevlerle mücadeleye gönderdiler

Türkiye, bir kez daha orman yangınlarıyla sarsıldı. Çarşamba günü Muğla Datça'da elektrik trafosundan çıkan yangında 700 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Alevlerle mücadelede, belediyenin ihmalkarlığı ise tepki topladı! Öyle ki belediye, engelli kadrosunda çalışan Yiğit Kıbrıslı ve Şaban Sülün'ü zorla bölgeye yolladı! Hiçbir eğitim almadan bölgeye gönderilen zihinsel engelli personel, ağır yaralandı.

Üçüncü derece yanık tedavisi gören Kıbrıslı Bursa'ya, Sülün de Ankara'ya yollandı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan ise iddiaları yalanladı! "Kimseyi zorla yangın bölgesine göndermedik" ifadesini kullandı. UĞUR YILDIRIM