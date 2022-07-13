Son dakika: Bakan duyurdu! Yangında ilk kez gece görüşlü helikopter kullanılacak! Datça yangınında gece görüşler devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına 1138 personelin sevk edildiğini bildirdi.
YANGINLA MÜCADELE
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
GECE GÖRÜŞLER DEVREDE
Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi." bilgisi verildi.
Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna gelen ve burada işletme sahipleri ile görüşen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
"Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Yangın söndürme çalışmaları teknik bir iş. 'Arkadaşlar burada şöyle bir şey var, nasıl yapalım' diye soruyorum. Çünkü bu, teknik çalışma gerektiren bir iş. Teknolojimiz, bu konularda en üst düzeyde. Kullandığımız yapay zeka yazılımımız, donanımlarımız üst düzey. Biz, Marmaris'te daha beterini gördüğümüz için, burada çok şükür daha erken kontrol altına alınacaktır. Rahat olun" diye konuştu.