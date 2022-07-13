Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2022 00:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 00:25
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan duyurdu! Yangında ilk kez gece görüşlü helikopter kullanılacak! Datça yangınında gece görüşler devrede

    Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde, bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Kirişci, gece görüş sistemine sahip yangın söndürme helikopterinin, Datça'da ilk kez kullanılacağını söyledi.

    Yangında ilk kez gece görüşlü helikopter kullanılacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına 1138 personelin sevk edildiğini bildirdi.

    YANGINLA MÜCADELE

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    GECE GÖRÜŞLER DEVREDE

    Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi." bilgisi verildi.

    Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna gelen ve burada işletme sahipleri ile görüşen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:
    "Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Yangın söndürme çalışmaları teknik bir iş. 'Arkadaşlar burada şöyle bir şey var, nasıl yapalım' diye soruyorum. Çünkü bu, teknik çalışma gerektiren bir iş. Teknolojimiz, bu konularda en üst düzeyde. Kullandığımız yapay zeka yazılımımız, donanımlarımız üst düzey. Biz, Marmaris'te daha beterini gördüğümüz için, burada çok şükür daha erken kontrol altına alınacaktır. Rahat olun" diye konuştu.

        TAHLİYELER BAŞLADI

        Muğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

        Jandarma, tedbir amacıyla Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi. Bunun üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.

        Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tahıl koridoru için İstanbul’da 4’lü zirve!
        Haberler Güncel Son dakika: Bakan duyurdu! Yangında ilk kez gece görüşlü helikopter kullanılacak! Datça yangınında gece görüşler devrede
            SON DAKİKA