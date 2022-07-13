Son dakika: Bakan duyurdu! Yangında ilk kez gece görüşlü helikopter kullanılacak! Datça yangınında gece görüşler devrede

Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna gelen ve burada işletme sahipleri ile görüşen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Yangın söndürme çalışmaları teknik bir iş. 'Arkadaşlar burada şöyle bir şey var, nasıl yapalım' diye soruyorum. Çünkü bu, teknik çalışma gerektiren bir iş. Teknolojimiz, bu konularda en üst düzeyde. Kullandığımız yapay zeka yazılımımız, donanımlarımız üst düzey. Biz, Marmaris'te daha beterini gördüğümüz için, burada çok şükür daha erken kontrol altına alınacaktır. Rahat olun" diye konuştu.