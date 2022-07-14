Başkan Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti

"Yurdal kardeşim, öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarına bugün devam ediyorsunuz ve o da zannediyorum bir iki gün sürer. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah beterinden korusun."