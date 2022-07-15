Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda kirli provokasyon: Saldırganlar 36 mezar taşını kırdı!

Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.