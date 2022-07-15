Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda kirli provokasyon: Saldırganlar 36 mezar taşını kırdı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez. Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenli bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.