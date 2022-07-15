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    • 15.07.2022 14:42
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    • 15.07.2022 15:14
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    Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu! 15 Temmuz'un yaşları küçük yüreği büyük şehit ve gazileri...

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan yaşları küçük yüreklleri büyük kahramanlar da vardı... Dersimiz Hayat Bilgisi. Bu sefer dersi öğretmenler değil gençler verdi. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen Abdullah Tayyip, Engin, Halil, Mahir, Mustafa, Mutlu, Resul ve Uhud isimli 8 kahraman, tıpkı Çanakkale Savaşı’ndaki “erken gelen turnalar” gibi şehadet yolculuğuna erken çıktı. En küçüğü 13, en büyüğü 20 yaşında 171 gazi ise tek başına onlarca darbecinin önünü kesen Türkiye’nin yeni kahramanları olarak tarihe geçti.

    Asım’ın nesli çiğnetmedi namusunu!

    İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ideal gençliği 'Asım'ın Nesli' olarak tanımlardı. Mehmet Akif'in mısralarında "Asım'ın nesli diyordum ya… nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!" diye bahsettiği o gençlik, 15 Temmuz'da kurşunlara, tanklara ve bombalara karşı göğsünü kahramanca siper etti. Vatanını çiğnetmemek için korkusuzca ölüme atlayan yaşları küçük, yüreği büyük kahramanlar, canları pahasına da olsa vatanı darbeci hainlere teslim etmedi.

    'ERKEN GELEN TURNALAR'
    Yaşları 15 ile 18 arasında değişen Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım, Mahir Ayabak, Mustafa Karasakal, Mutlu Can Kılıç, Rüstem Resul Perçin ve Uhud Kadir Işık isimli 8 kahraman, şehadet şerbetini içerek ölümsüzleşti. En küçüğü 13, en büyüğü 20 yaşında 171 gazi ise tek başına tankın önüne yatıp, onlarca darbecinin önünü kesen kahraman olarak tarihe geçti.

    2 KURŞUN YEDİ
    15 Temmuz gecesi babası Erol Olçok'un "Sen evde kal" demesine rağmen Abdullah Tayyip Olçok, bir an bile tereddüt etmedi. Babası Erol Olçok ile birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve 17 yaşında şehadete kavuştu. Olçok ailesinin ilk evladı olarak dünyaya gelen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Hedefinde ise hukuk okumak vardı.

    BİR DAHA AYAĞA KALKAMADI
    Mahir Ayabak (16), darbe girişimi olduğunu babasından öğrendi. Telefonu kapatır kapatmaz vatanı savunmak için Atatürk Havalimanı'na gitti. Darbeci askerlere karşı savunmaya geçen Mahir Ayabak, 3 kez FETÖ'cüler tarafından tarandı. İlk iki saldırıdan yara almadı ancak son saldırıda vuruldu ve bir daha ayağa kalkamadı. Mahir, birbirinden ilginç takı tasarımları yaparak modelistlik hayali kuruyordu.

        AİLESİNİN İLK GÖZ AĞRISIYDI
        Mutlu Can Kılıç, ailesinin ilk göz ağrısıydı. 8 yıl hasretten sonra dünyaya gelmişti. 15 Temmuz gecesi hasta yatağından "vatan elden gidiyor" diyerek kalktı. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bombaların hedefinde yer aldı. Sabaha doğru da külliyeye atılan son bomba ile 17 yaşında şehadet şerbetini içti. Bir restoranda garsonluk yapan Mutlu'nun en büyük hayali araba ve ehliyet alabilmekti.

        İŞÇİ BABANIN KAHRAMAN OĞLU
        18 yaşındaki bir başka kahraman ise elektrikçi bir babanın oğlu oldu. Rüstem Resul Perçin, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kalkışmasını televizyon ekranlarından öğrendi. Başkan Erdoğan'ın çağrısını beklemeden Beştepe'ye koştu. Dakikalar sonra darbecilerin kurşunlarına hedef oldu. Ağır yaralanan Rüstem, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

        YARALILARA YARDIM EDİYORDU
        15 Temmuz günü Kara Harp Okulu'nda astsubaylık sınavına giren Uhud Kadir Işık, aynı akşam darbeciler tarafından hayattan koparıldı. O gece sokağa çıkan 17 yaşındaki Uhud Kadir, korkusuzca ölüme yürüdü. Sağlık mezunu olduğu için yaralıların imdadına koşuyordu. Ancak o anda hain darbecilerin silahından çıkan kurşunlar onu buldu. Sırtından 3 tane kurşun yiyen Uhud, hastanede son nefesini verdi.

            BİR DUVARIN DİBİNE SIĞINDI
            Özgür Mustafa Karasakal (17); babası, iki kardeşi ve kuzeniyle birlikte meydanlara çıkma kararı aldı. Canı pahasına da olsa bu vatanı hainlere işgalcilere teslim etmeyecekti. Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne kadar kalabalıkla birlikte yürüdü. Darbeci hainler tankları kalabalığın üstüne sürdü. Bir duvarın dibine sığındı ancak helikopterden gelen yoğun ateş Özgür Mustafa Karasakal'a isabet etti. Özgür, o anda babasının ayaklarının dibine yığıldı. Vurulduktan sonra 40 dakika ambulans bekledi. Ambulanslar darbecilerin engellemeleri sebebiyle müdahale edemedi ve Özgür, babasının kollarında şehit oldu.

            3 GÜN SONRA ANLAŞILDI
            Annesi zihinsel, babası fiziksel engelliydi. Engin Tilbaç (15), Malatyalı ailenin 5 çocuğundan biriydi. 15 Temmuz gecesi, kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken tankın altında kalarak şehit oldu. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemeyen Tilbaç'ın ailesi, 3 gün sonra DNA testi ile Engin'in hayatını kaybettiğini öğrendi.

            HEYACANLA YÜRÜDÜ VE YERE YIĞILDI
            Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde direnen Halil İbrahim Yıldırım'ın(15) minik bedeni de hedef alındı. Oto galeride çalışan Halil, 15 Temmuz günü iş çıkışı babasıyla buluşup eve döndü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı duyunca babasına dışarı çıkmak için ısrar etti. Sabah'ın haberine göre, heyecanlı adımlarla yürüyen Halil İbrahim, bir anda yere düştü. Oğlunu yerden kaldırmaya çalışan baba Yıldırım, başındaki kanı görünce yıkıldı. Bir süre sonra genç Halil, şehadet şerbetini içti.

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            Haberler Güncel Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu! 15 Temmuz'un yaşları küçük yüreği büyük şehit ve gazileri...
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