Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu! 15 Temmuz'un yaşları küçük yüreği büyük şehit ve gazileri...

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ideal gençliği 'Asım'ın Nesli' olarak tanımlardı. Mehmet Akif'in mısralarında "Asım'ın nesli diyordum ya… nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!" diye bahsettiği o gençlik, 15 Temmuz'da kurşunlara, tanklara ve bombalara karşı göğsünü kahramanca siper etti. Vatanını çiğnetmemek için korkusuzca ölüme atlayan yaşları küçük, yüreği büyük kahramanlar, canları pahasına da olsa vatanı darbeci hainlere teslim etmedi.
'ERKEN GELEN TURNALAR'
Yaşları 15 ile 18 arasında değişen Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım, Mahir Ayabak, Mustafa Karasakal, Mutlu Can Kılıç, Rüstem Resul Perçin ve Uhud Kadir Işık isimli 8 kahraman, şehadet şerbetini içerek ölümsüzleşti. En küçüğü 13, en büyüğü 20 yaşında 171 gazi ise tek başına tankın önüne yatıp, onlarca darbecinin önünü kesen kahraman olarak tarihe geçti.
2 KURŞUN YEDİ
15 Temmuz gecesi babası Erol Olçok'un "Sen evde kal" demesine rağmen Abdullah Tayyip Olçok, bir an bile tereddüt etmedi. Babası Erol Olçok ile birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve 17 yaşında şehadete kavuştu. Olçok ailesinin ilk evladı olarak dünyaya gelen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Hedefinde ise hukuk okumak vardı.
BİR DAHA AYAĞA KALKAMADI
Mahir Ayabak (16), darbe girişimi olduğunu babasından öğrendi. Telefonu kapatır kapatmaz vatanı savunmak için Atatürk Havalimanı'na gitti. Darbeci askerlere karşı savunmaya geçen Mahir Ayabak, 3 kez FETÖ'cüler tarafından tarandı. İlk iki saldırıdan yara almadı ancak son saldırıda vuruldu ve bir daha ayağa kalkamadı. Mahir, birbirinden ilginç takı tasarımları yaparak modelistlik hayali kuruyordu.