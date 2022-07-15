Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu! 15 Temmuz'un yaşları küçük yüreği büyük şehit ve gazileri...

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, ideal gençliği 'Asım'ın Nesli' olarak tanımlardı. Mehmet Akif'in mısralarında "Asım'ın nesli diyordum ya… nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!" diye bahsettiği o gençlik, 15 Temmuz'da kurşunlara, tanklara ve bombalara karşı göğsünü kahramanca siper etti. Vatanını çiğnetmemek için korkusuzca ölüme atlayan yaşları küçük, yüreği büyük kahramanlar, canları pahasına da olsa vatanı darbeci hainlere teslim etmedi.

'ERKEN GELEN TURNALAR'

Yaşları 15 ile 18 arasında değişen Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım, Mahir Ayabak, Mustafa Karasakal, Mutlu Can Kılıç, Rüstem Resul Perçin ve Uhud Kadir Işık isimli 8 kahraman, şehadet şerbetini içerek ölümsüzleşti. En küçüğü 13, en büyüğü 20 yaşında 171 gazi ise tek başına tankın önüne yatıp, onlarca darbecinin önünü kesen kahraman olarak tarihe geçti.