Canlı yayında Prof. Dr. İlhan Varank'ın son anlarını anlattı: Bundan sonra kim denerse denesin...

15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. O nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank'tı. O gece asker kılığındaki FETÖ'cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank'ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Haşim Bozdemir'in öne çıkan sözleri:

"6 yıl değil 60 yılda geçse halkımızın darbe karşı duruşunu herkes takdir edecek. İnsanlar bunu örnek alacaklar. Bu halkımızın darbeye karşı ilk fiili direnişi oldu. Türk milleti feraset ve cesaret göstererek çıplak elleriyle tankları savaş uçaklarını durdurdu.