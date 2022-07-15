TBMM Başkanı Şentop’tan 15 Temmuz açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı." dedi.



TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları;



Çetin imtihanların, imanla ürütülmüş kesintisiz mücadelelerin neticesinde vatan kıldığımız tüm ülkeye yönelin en kanlı ve en hainane teşebbüslerden biri olan, aziz milletimizin kararlılığı ve sayın Cumhurbaşkanımız Rece Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Gazi Meclisimizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerime bu hain teşebbüsün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, o gece yaralanan gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür dileyerek başlamak istiyorum.

Şahadetleriyle yolumuzun işaret taşları, istikbalimizin rehberleri olmak mevkiine yükselmiş bütün vatan evlatlarını mukaddes bir emanet olarak zihinlere, gönüllere nakşeden aziz milletimizi şehitlerimizin şurundan ve imanında ayırmasın.

Böyle anlamlı bir günde hain darbe teşebbüsünün hedefi olmuş bu gazi mekanda ifade etmek isterim ki; toplanma maksadımız bir matemi diri tutmak, gidenlerin ardından ağıt yakmak değildir.