15 Temmuz'da balta ve satırla meydana inen Hesna Nine: Yaşıma aldırmam

Bayburt'a 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucakol Köyünde yaşayan 86 yaşındaki Hesna Köprücü 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 6 yılın ardından ilk kez konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede yaşadıklarını anlatan Köprücü, "Allah bu ülkeye bir daha öyle bir gün yaşatmasın. Mevla'm çocuklarımıza bir daha öyle sıkıntılı günler göstermesin" dedi.

86 YAŞIMA RAĞMEN MEYDANA İNERİM

Darbe girişiminin yaşandığı gün 80 yaşında olan Köprücü eline satır ve balta alarak meydana inmiş, gece geç saatlere kadar meydanda nöbet tutarak, meydandakilere destek vermişti.