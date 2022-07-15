Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu: Güçlü liderliğin göstergesi muhteşem zafer

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.
Mektubuna "Aziz gardaşım" diye başlayan Aliyev, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.
Aliyev, Türk halkının altı yıl önce vatanın bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devleti ve demokrasiyi sahiplenerek gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği verdiğini, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatladığını kaydetti.