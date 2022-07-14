Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2022 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 01:15
    ABONE OL

    Bodrum Kalesi’nde şok ölüm

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde kale surlarından kendisini aşağı atan 23 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

    Bodrum Kalesi’nde şok ölüm

    Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren Durmuş Ali Baysal adlı genç, kalenin güney tarafındaki surlardan kendisini sırtüstü aşağı bıraktı.
    1999 doğumlu ve Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Baysal, metrelerce yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü.



    O ana şahit olanlar büyük bir şok yaşadı. Kaledeki ziyaretçiler hemen yaralının yardımına koşmaya çalıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.



    Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Durmuş Ali Baysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
        Türkiye aşkına
        Haberler Güncel Bodrum Kalesi’nde şok ölüm
            SON DAKİKA