Bodrum Kalesi’nde şok ölüm

Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren Durmuş Ali Baysal adlı genç, kalenin güney tarafındaki surlardan kendisini sırtüstü aşağı bıraktı.

1999 doğumlu ve Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Baysal, metrelerce yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü.