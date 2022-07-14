'İnstagrama giremiyorum atıyor' sorunu nasıl çözülür? SON DAKİKA! Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Kullanıcılar Instagram'ın düzeleceği zaman ile ilgili detayları merak ediliyor. Ayrıca Instagram'a giriş yapanların uygulamadan atıldığı da belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?



İnstagram akış yenileme problemi çok az bir kullanıcı kitlesini olumsuz etkilerken, bu durumla karşılaşan bazı kullanıcılar, uygulamadaki hesaplarından komple çıkış yapıp tekrar girerek çözüm sağladığını açıkladı.