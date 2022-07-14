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    • Haberler
    • 15.07.2022 08:51
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    • 15.07.2022 08:51
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    'İnstagrama giremiyorum atıyor' sorunu nasıl çözülür? SON DAKİKA! Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

    Instagram çöktü mü sorusu oldukça merak ediliyor. Popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram neden açılmıyor sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA! Instagram çöktü mü?

    Instagram erişim sorunu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Instagram'da sıkıntı mı var? Instagram çöktü mü? İşte merak edilenler...

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Intagram'da bazı kullanıcılar 'akış yenilenemedi' problemi ile karşı karşıya kaldılar.

    Kullanıcılar Instagram'ın düzeleceği zaman ile ilgili detayları merak ediliyor. Ayrıca Instagram'a giriş yapanların uygulamadan atıldığı da belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    İNSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?


    İnstagram akış yenileme problemi çok az bir kullanıcı kitlesini olumsuz etkilerken, bu durumla karşılaşan bazı kullanıcılar, uygulamadaki hesaplarından komple çıkış yapıp tekrar girerek çözüm sağladığını açıkladı.

        INSTAGRAM NEDEN YENİLENMİYOR?


        İnternet bağlantınızdan kaynaklı bir sorun nedeniyle Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz.

        Bunu anlamak için YouTube'a veya diğer uygulamalara giriş yapın, bağlantınızın kalitesini kontrol edin. Wi-Fi'ye bağlıysanız evinizdeki modemi kapatıp 5 dakika bekleyin ve yeniden açın
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        Haberler Haberler 'İnstagrama giremiyorum atıyor' sorunu nasıl çözülür? SON DAKİKA! Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
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