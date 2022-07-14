CHP'de adaylık kavgası! İmamoğlu'nun skandalları sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da tehlikede

CHP içindeki eleştirileri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Tablo hiç iç açıcı değil. Bir yanda yaptığı hatalardan geri adım atmayan, tatilinden vazgeçmeyen ve buna rağmen o makamı istemeye devam eden bir İmamoğlu ve ona sahip çıkan CHP'liler var, öte yanda onun aday olmasını engellemek için her şeyi yapan, yaptığı hatalara sevinen ve cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan Kılıçdaroğlu ve çevresi var. İmamoğlu'nu destekleyen fondaş medya tam da bunu bahane ederek, "tatil keyfini" sorgulamıyor, Kılıçdaroğlu'nun çevresini suçluyordu:" ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



CHP'liler büyük oranda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul selle boğuşurken tatil keyfini sürdürmesini siyasi bir skandal olarak niteliyor.

Bu yüzden bir kısım CHP'li inanılmaz öfkeli ve kaygılı... Çünkü bu skandal sadece İmamoğlu'nun siyasi geleceğini etkilemiyor, CHP'yi de aşağı çekiyor. Hem de iktidar umudu taşıdıkları bir zaman diliminde.

Aslında CHP ve çevresi bu açıdan derin bir paradoks içinde.