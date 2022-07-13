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    • 13.07.2022 10:00
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    • 13.07.2022 10:16
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    Kılıçdaroğlu'ndan 'medya' operasyonu: İmamoğlu'nu hedefe koydu

    İstanbul'da meydana gelen sel felaketine karşın tatilini yapmaktan vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yakın medyanın da hedefi oldu. Sabah yazarı Melih Altınok, bu sürpriz ve yüksek perdeden eleştirilerin arkasında 'CHP medyasına patronun kim olduğunu gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu işaret etti.

    CHP medyasında ’İmamoğlu’ operasyonu

    İstanbul'da bayramın 2. günü etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Esenyurt ilçesinde çok sayıda ve iş yeri sular altında kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başta olmak üzere yetkililer ilk andan itibaren vatandaşın yanında oldu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tatil de olduğu ortaya çıktı. Tatilden dönmeyen ve İBB'yi olduğu yerden yönetmeye çalışan İmamoğlu'nun tavırları sadece vatandaşları değil CHP'ye yakın medyayı da isyan ettirdi.

    OPERASYONUN ARDINDAKİ İSİM: KILIÇDAROĞLU
    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok CHP medyasındaki isyanın arkasında İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında kendine rakip olarak gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu yazdı.

    Altınok yazısında Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar gibi medyatik isimlerle birlikte, FOX TV'nin de bulunduğu muhalif medyanın da yaşanan rezalete sesini yükselttiğini belirtti.

    İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA 'KARANLIK ODA' VAR
    İmamoğlu'nun arkasında Oda TV dışında neredeyse hiçbir medya grubunun kalmadığına dikkat çeken Altınok, tavır değişikliğinin ardında CHP medyasına patronun kim olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi.

    Altınok, iki ismin cumhurbaşkanlığı adaylığı için devam eden rekabetinde, İmamoğlu'nun açığını yakalayan Kılıçdaroğlu'nun rakibinin önünü kesmek için iyi bir fırsat yakaladığını vurguladı.

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