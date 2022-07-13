Kılıçdaroğlu'ndan 'medya' operasyonu: İmamoğlu'nu hedefe koydu

İstanbul'da bayramın 2. günü etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Esenyurt ilçesinde çok sayıda ve iş yeri sular altında kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başta olmak üzere yetkililer ilk andan itibaren vatandaşın yanında oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tatil de olduğu ortaya çıktı. Tatilden dönmeyen ve İBB'yi olduğu yerden yönetmeye çalışan İmamoğlu'nun tavırları sadece vatandaşları değil CHP'ye yakın medyayı da isyan ettirdi.

OPERASYONUN ARDINDAKİ İSİM: KILIÇDAROĞLU

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok CHP medyasındaki isyanın arkasında İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında kendine rakip olarak gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu yazdı.