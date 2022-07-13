CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ibadet yasağı! Talimat geldi namaz kılamazsınız

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle kütüphane görevlileri tarafından uyarıldı.
NAMAZ KILAN ADAM SUÇLU MUAMELESİ
Üniversiteli genç, belediye personelinin, "Bize bu şekilde talimat geldi" sözleri üzerine "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşanan olayda kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.
"BİZ BÖYLE TALİMAT VERİLDİ"
Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.