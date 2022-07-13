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    • 13.07.2022 12:16
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    • 13.07.2022 12:31
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    CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ibadet yasağı! Talimat geldi namaz kılamazsınız

    Son dakika haberi! CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'ndeki görevlilere namaz kılınmaması için talimat verildiği ortaya çıktı. Kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Namaz kılan genci "yukarıdan bize talimat böyle geldi" diyerek engelleyen zihniyeti kınıyoruz. CHP'li B. Belediyesi konuyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır." dedi.

    takvim.com.tr
    Talimat geldi namaz kılamazsınız

    Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle kütüphane görevlileri tarafından uyarıldı.

    NAMAZ KILAN ADAM SUÇLU MUAMELESİ
    Üniversiteli genç, belediye personelinin, "Bize bu şekilde talimat geldi" sözleri üzerine "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi.

    CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşanan olayda kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.

    "BİZ BÖYLE TALİMAT VERİLDİ"
    Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.

        Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?" cümleleri üzerine "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi" yanıtını verdi.

        Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        Olaya tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışırken, yakında cami olmadığı için namaz vakti çıkmadan kimsenin olmadığı boş bir alanda (depo) namaz kılan öğrenci kardeşimiz "idarenin talimatı var, burada namaz kılamazsınız" diyerek engelleniyor." dedi.

        ZEYDAN KARALAR ACİLEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMALIDIR
        Olayın takipçisi olacaklarını belirten Gülaçtı, "2- Olay; özellikle seçim dönemlerinde, inanca saygı, özgürlük, manevi değerler gibi lafları dillerinden düşürmeyenlerin gerçek zihniyetlerinin tezahürüdür ve asla kabul edilemez. ABB yönetimi ve Başkan Zeydan Karalar bu hususta acilen kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu "helalleşme"den bahsederken toplumun birçok kesimi samimiyet eleştirisinde bulunmuştu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bugün namaz kılan bir genci engelleyerek, inanç ve ibadet özgürlüğüne düşman, gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi." dedi.

            CHP'li belediyenin bir anca önce açıklama yapmasını beklediklerini belirten Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kütüphanede ders çalışırken, namaz vaktinde kimsenin olmadığı boş bir alanda namaz kılan genci "yukarıdan bize talimat böyle geldi" diyerek engelleyen zihniyeti kınıyoruz. CHP'li B. Belediyesi konuyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır." şeklinde paylaşımda bulundu.

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            Haberler Güncel CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ibadet yasağı! Talimat geldi namaz kılamazsınız
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