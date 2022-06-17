Sözünü tutmayan CHP'li Zeydan Karalar yolunu elinden aldığı köylüleri suçladı: Televizyonu görüyorsun bağırıyorsun!

Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı.
Yeni sahibi, üzerine fabrika yaparken yolu da içine kattı.
FABRİKA SADECE DAR BİR GEÇİŞ ALANI BIRAKTI
Sadece yayalar için bir geçiş alanı bıraktı.
MOLOZ DÖKÜP YOLU KAPATTILAR
4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, 2021'in ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyordu.