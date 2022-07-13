OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 15 Temmuz'daki atama listesinde yer alan 28'i general 30 eski askerin iade başvurusunu reddetti

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılanmaları sonucu tamamına yakını mahkum edilen eski komutanlar, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı, kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek, görevlerine iade istemiyle OHAL Komisyonu'na başvurdu.
Başvuranlar arasında, eski korgeneraller Metin İyidil, Yıldırım Güvenç, eski tümgeneraller Halit Günbatar, Fethi Alpay, İdris Aksoy, Mehmet Cahit Bakır ve Atilla Darendeli, eski tuğgeneraller Hayrettin Kaldırımcı, Murat Yaygın, Kemal Akçınar, Kemal Mutlum, Hamza Celepoğlu, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu, Cemal Akyıldız, Cemalettin Doğan, Orhan Gündüz, Yüksel Gönültaş, Timurcan Ermiş, Sadık Köroğlu, Kerim Acar ve Adem Boduroğlu, eski tümamiral Hakan Üstem, eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şırzai, Hasan Kulaç, Yaşar Çamur, Ahmet Hakan Güneş ve Ali Suat Aktürk, eski albay Ercan Ulutürk ile eski yarbay Mesut Yurtdan yer aldı.
Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu, eski askerlerin FETÖ ile bağını ortaya koyarak, fiilen darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle göreve iade talepli başvurularını reddetti.
ESKİ KORGENERALE RET
FETÖ'cülerin sözde sıkıyönetim atama listesindeki en üst rütbeli isimlerden biri olan Metin İyidil, 15 Temmuz'da korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanıydı.
Sözde atama listesinde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine" şeklinde görevlendirilen İyidil'in başvurusunu inceleyen Komisyon, 15 Temmuz öğle saatlerinde Genelkurmay karargahına giderek sözde yurtta sulh konseyi üyesi Mehmet Partigöç'le görüştüğü, kalkışma sırasında görevde bulunduğu halde darbe girişimine karşı faaliyette bulunabileceği EDOK Karargahı'na gitmediği ve karargahla temas kurmadığı, komutanlığına bağlı olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait tankların Ankara'daki darbe eylemlerine katıldığını belirleyerek başvuruyu reddetti.
Kararda, mahkeme dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda İyidil'in daha önceki görevlerinde FETÖ ile irtibatlı olan askerleri ön plana çıkardığı ve kritik görevlere gelmelerini sağladığına ilişkin beyanlara yer verildi.
İyidil, "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, bu karar Yargıtay tarafından daha fazla ceza alması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.
SÖZDE "KARA HARP OKULU KOMUTANI"NA RET
FETÖ'cülerin atama listesinde "Kara Harp Okul Komutanı" olarak gösterilen Kara Harp Okulu'nun eski dekanı tuğgeneral Kerim Acar'ın başvurusu, Komisyon tarafından reddedildi.
Komisyonun kararında, Kara Harp Okulu'ndaki darbeye yönelik eylemlere katıldığı ve dönemin okul komutanı İzzet Çetingöz'ün derdest edilmesinden sonra okul komutanı gibi hareket ettiği belirtilen Acar'ın, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespitine yer verildi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Acar, 5 Mart 2018'deki duruşmada sözde atama listesinden haberdar olmadığını savunmuştu.