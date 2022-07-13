OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 15 Temmuz'daki atama listesinde yer alan 28'i general 30 eski askerin iade başvurusunu reddetti

ESKİ KORGENERALE RET

FETÖ'cülerin sözde sıkıyönetim atama listesindeki en üst rütbeli isimlerden biri olan Metin İyidil, 15 Temmuz'da korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanıydı.

Sözde atama listesinde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine" şeklinde görevlendirilen İyidil'in başvurusunu inceleyen Komisyon, 15 Temmuz öğle saatlerinde Genelkurmay karargahına giderek sözde yurtta sulh konseyi üyesi Mehmet Partigöç'le görüştüğü, kalkışma sırasında görevde bulunduğu halde darbe girişimine karşı faaliyette bulunabileceği EDOK Karargahı'na gitmediği ve karargahla temas kurmadığı, komutanlığına bağlı olan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına ait tankların Ankara'daki darbe eylemlerine katıldığını belirleyerek başvuruyu reddetti.

Kararda, mahkeme dosyasında yer alan bilgiler doğrultusunda İyidil'in daha önceki görevlerinde FETÖ ile irtibatlı olan askerleri ön plana çıkardığı ve kritik görevlere gelmelerini sağladığına ilişkin beyanlara yer verildi.

İyidil, "darbeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, bu karar Yargıtay tarafından daha fazla ceza alması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.