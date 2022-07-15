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    • Haberler
    • 15.07.2022 09:28
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    • 15.07.2022 09:29
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    Bugün 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İETT otobüs ücretsiz mi olacak?

    Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bu kapsamda 9-10-11-12 Temmuz toplu taşımlar ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 14-15 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 14-15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? 15 Temmuz'da İETT otobüs ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi?

    Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da da otobüslerin ücretsiz olup olmadığıu araştırılmaya başlandı. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı gününe kadar devam etmişti. Peki, 14-15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? 15 Temmuz'da İETT otobüs ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler!

    13-14 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımada ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sona erdi. 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak.

    15 Temmuz'da İETT otobüs ücretsiz mi olacak?

    15 Temmuz resmi tatilinde ise toplu taşıma ücretsiz olacak.

    9 GÜNLÜK TATİLDE SEFERLER NASIL OLACAK?

    İşte İETT tarafından yapılan açıklama:

    Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

        İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek.

        Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.

        Kurban Bayramı dolayısı ile İstanbulluların kurban satış ve kesim merkezlerine ulaşımlarını sağlayabilmek için ulaşım imkanı olmayan 2 kurban pazarı için 2 yeni geçici hat hizmet vermeye başlayacak.

        KRB3 hattı Kurnaköy kurban satış pazarı için hizmet verecek ve Pendik Sahil ile Kurnaköy arasında ulaşım sağlayacak. 131B hattı Paşaköy kurban satış pazarına İstanbulluların ulaşımını sağlayacak ve Ümraniye ile Mimar Sinan Mahallesi arasında görev yapacak.

        Bayram haftası boyunca sahil, piknik alanı, mezarlık gibi güzergâhlarda çalışan hatlarda yaşanabilecek yoğunluk için ek sefer düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca öngörülemeyen durumlar için peron alanlarında hazır bulunması için araç ve şoför görevlendirmeleri yapılacak.

        Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek.
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        Haberler Haberler Bugün 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İETT otobüs ücretsiz mi olacak?
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