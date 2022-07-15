Bugün 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İETT otobüs ücretsiz mi olacak?

İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek.

Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.

Kurban Bayramı dolayısı ile İstanbulluların kurban satış ve kesim merkezlerine ulaşımlarını sağlayabilmek için ulaşım imkanı olmayan 2 kurban pazarı için 2 yeni geçici hat hizmet vermeye başlayacak.