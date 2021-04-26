Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar liralık vurgununun ardından patlak veren Vebitcoin skandalı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının peşinden şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. Gözaltına alınmıştı. İlker B.'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.
26.04.2021 13:00
- Son Güncelleme: 26.04.2021 13:00
Vebitcoin adlı kripto para işlem platformu, İddia bayiliği, 'Zenginler Kulübü' adlı bir bahis sitesi aracılığı ile para toplayarak zimmetine geçiren Vebitcoin'in CEO'su İlker B'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.