RAMAZAN İMSAKİYE
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Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar liralık vurgununun ardından patlak veren Vebitcoin skandalı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının peşinden şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. Gözaltına alınmıştı. İlker B.'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.

26.04.2021 13:00 - Son Güncelleme: 26.04.2021 13:00
Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

Vebitcoin adlı kripto para işlem platformu, İddia bayiliği, 'Zenginler Kulübü' adlı bir bahis sitesi aracılığı ile para toplayarak zimmetine geçiren Vebitcoin'in CEO'su İlker B'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.

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Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

FAALİYETLERİ DURDURULDU
Kripto para borsası Thodex'in 20 Nisan'da bakım bahanesiyle faaliyetlerini durdurmasının ardından Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in de faaliyetlerini durdurduğu belirlenmişti.

Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

Firma faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtirken şirketten yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi.

Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denilmişti.

Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. mağdurların parasını böyle yemiş!

Olayın ardından gözaltına alınan İlker B'nin eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler dikkat çekti.