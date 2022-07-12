Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 20:45
    ABONE OL

    Tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleştirildi! Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Mutabakat sağlandı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi. Ukrayna limanlarındaki tahılın tahliyesi için Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tahıl koridoru için İstanbul’da 4’lü zirve!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl krizinin çözümü için yürüttüğü diplomasi trafiği sonuç verdi.

    Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti bugün İstanbul'da bir araya geldi.

    RUS HEYET İSTANBUL'A GELDİ
    4'lü tahıl zirvesine katılmak üzere Rus heyeti İstanbul'a geldi. Moskova'dan kalkan Rus Hava Kuvvetlerine ait uçak saat 10.40'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    VIP Terminaline yanaşan uçaktan inen heyet, daha sonra havalimanından ayrıldı.

    TOPLANTI KALENDER KASRI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantı saat 16.00'da başladı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.

    1,5 SAAT SÜRDÜ
    Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantısı 17.30'da sona erdi.

    TOPLANTI SONRASI BAKAN AKARDAN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanı Akar toplantı sonrası açıklama yaptı.

    Akar şunları söyledi:
    "Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı.

    Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı.

    Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.."

    Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı.

    RUSYA DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Direktörü Pyotr Ilyichev tarafların bugün İstanbul'da konuyu ele alacaklarını belirterek, "Toplantıya Ukraynalı ve BM temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Rus tarafı tahıl ihracatı için yabancı ticari gemilerin seferlerinin sağlanmasına yardımcı olma isteğini her platformda defalarca dile getirdi. Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için özel olarak koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" dedi.

    BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin bugün İstanbul'da yapacağını açıkladı.

    Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

    Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

    Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

        BM: GİDİLECEK ÇOK YOLUMUZ VAR
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl taşımayı mümkün kılmak için "çok çalıştıklarını" belirtti. Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaşımı için bugün İstanbul'da BM temsilcileri, Rusya ve Ukrayna'nın ilgili heyetleriyle yapılacağını belirttiği görüşmelere yönelik soruları cevaplandırdı.

        Guterres, söz konusu tahıl sevkiyatına yönelik çabalarla ilgili, "Gerçekten bunun üzerine çok çalışıyoruz. Birçok taraf da bundan bahsediyor ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat hala gidilecek çok yolumuz var." dedi.

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü, daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini aktararak, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek." demişti.

        Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor



        ERDOĞAN, PUTİN VE REİSİ, TAHRAN'DA BİR ARAYA GELECEK
        Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da üçlü görüşme yapacağını duyurdu.

        Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye'ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şimdi ne yapıyorum?
        Haberler Güncel Tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleştirildi! Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Mutabakat sağlandı
            SON DAKİKA