Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2022 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 11:21
    ABONE OL

    Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Barış Pınarı bölgesinde PKK’ya darbe

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dolar ve eurosu olanlar dikkat! 20 yıl aradan sonra ilk
    Haberler Güncel Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe! Etkisiz hale getirildiler
        SON DAKİKA