Türkiye'nin gurur kaynağı BAYKAR SİHA ve Drone’lar, İngilizlerin manşetinde





'KİMSE DÜŞÜNMEMİŞTİ'

"Yüzlerce mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor" diyerek fabrika izlenimlerine değindi. Bayraktar ise "Birinin senden 100 kat daha fazla silahı varsa bir şeyler yapmak zorundasın. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yanlıştır. O zamanlar bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti. Kebap? Evet. Ama uçak? Hayır" dedi.