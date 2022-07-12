Türkiye'nin gurur kaynağı BAYKAR SİHA ve Drone’lar, İngilizlerin manşetinde

Türkiye, yerli savunma sanayisine hız verdi. Bayraktar İHA ve SİHA'lar, Batı'nın ilgi odağı haline geldi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Araçları, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çekti. İngiliz The Telegraph gazetesi de Baykar Teknoloji'nin İstanbul'daki fabrikasını ziyaret etti. Rus muhabiri Nataliya Vasilyeva, Selçuk Bayraktar'ın dünya çapındaki başarısından bahsetti.
'KİMSE DÜŞÜNMEMİŞTİ'
"Yüzlerce mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor" diyerek fabrika izlenimlerine değindi. Bayraktar ise "Birinin senden 100 kat daha fazla silahı varsa bir şeyler yapmak zorundasın. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yanlıştır. O zamanlar bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti. Kebap? Evet. Ama uçak? Hayır" dedi.
İNGİLİZLER BAYKAR'I TAKİPTE
Selçuk Bayraktar, "Amacım, Türkiye'yi bağımsız ve güçlü kılmak için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" dedi.