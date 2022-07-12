Teslim olan terörist itiraf etti: Kırmızı kategorideki Bager Erdal öldürüldü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonunda teslim olan terörist, örgütün içindeki son durumu güvenlik güçlerine anlattı. Terörist, Kırmızı Kategoride aranan Bager Erdal kod adlı Rıdvan Alkan'ın yürütülen iç güvenlik "Eren" operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini, öldürülen teröristin örgütte paniğe ve dağılmaya neden olmaması için saklandığını ifade etti.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE&NBSP;

19 Ağustos 2021 tarihinde Yüksekova-Yazılı köyü Topaçlı mezrası kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli yapılan operasyonda (8) terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ancak bazısının kimliği tespit edilebilmişti. Teslim olan terörist ifadesinde, 2021 yılında etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilemeyen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Aranalarda "Kırmızı" kategoride yer alan "Bager Erdal" kod adlı "Rıdvan Alkan" isimli terörist olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT ÖLÜMÜ GİZLEDİ

Terörist ifadesinde, yaklaşık bir yıl önce etkisiz hale getirilmesine rağmen, örgüt yönetimi tarafından örgütte oluşacak panik ve dağılmanın önlenmesi amacıyla ölümünün gizlendiğini ifade etti.



DAĞLICA, AKTÜTÜN, AĞAÇDİBİ VE YEŞİLTAŞ'TA ŞEHİT OLAN PERSONELİN KANI YERDE KALMADI!

Söz konusu teröristin bölgede, el yapımı patlayıcı madde ile yapılan saldırılar başta olmak üzere, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen bir çok saldırının faili olduğu, personelin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edildi.



KALAN SON TERÖRİSTLER DE BİR BİR TEMİZLENİYOR!

Son dönemde yurt içerisine gönderecek terörist bulamayan terör örgütüne yönelik, nokta istihbarata dayalı, İnsansız Hava Aracı gibi teknolojileri kullanarak Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât Birlikleri ile yapılan kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, terör örgütü kırsalda eylem yapamaz, takviye alamaz, hareket edemez, temel ihtiyaçlarını dahi gideremez hale geldi.