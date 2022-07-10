Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist buhar oldu

Ülkemizin terörle ve teröristlerle etkili mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor.
Yerli ve milli silahlarımızla donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere kuç uçurtmuyor.
TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!
Ülkemizin terörle ve teröristlerle etkili mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor.
Yerli ve milli silahlarımızla donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere kuç uçurtmuyor.
TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir operasyonun bilgisi paylaşıldı.
MSB'nin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: