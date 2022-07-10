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    • 10.07.2022 18:07
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    • 10.07.2022 18:18
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    Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist buhar oldu

    Ülkemizin terörle ve teröristlerle etkili mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor

    Ülkemizin terörle ve teröristlerle etkili mücadelesi meyvelerini vermeye devam ediyor.

    Yerli ve milli silahlarımızla donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere kuç uçurtmuyor.

    TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!


        Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir operasyonun bilgisi paylaşıldı.

        MSB'nin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
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        Haberler Güncel Ülkemizin terörle mücadelesi sürüyor! Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist buhar oldu
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